“Antirazzismi a confronto”, tavola rotonda dell’associazione 3 Febbraio

Appuntamento martedì 8 settembre in piazzetta Rostagno. Tante le associazioni che hanno già aderito

<Dopo l’assassinio di George Floyd, in tutto il mondo ed anche in Italia, ci sono state mobilitazioni antirazziste – dicono all’associazione 3 Febbraio -. Invitiamo a partecipare ad una tavola rotonda, insieme ad altre associazioni, sul tema: “Antirazzismi a confronto”, un dialogo e scambio di idee intorno a un tema sempre più centrale per la sorte dell’umanità tutta. Potrà essere anche occasione per unirci contro i decreti sicurezza, ed esprimere solidarietà alle ONG impegnate nel mar Mediterraneo per salvare vite>.

‪Appuntamento martedì 8 settembre, alle ore 17,45, in piazzetta Rostagno (sotto i giardini Luzzati). parteciperanno Progetto Algebar, Be Woke Italia, Genova che osa, Giuristi Democratici, La Comune Genova, Linea Condivisa, Sardine Genova, Semi Foresti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...