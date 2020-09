Responsabile di furti e rapine, finisce a Marassi a scontare quasi 8 anni

Da quando ha commesso i reati sono passati tra gli 8 e 14 anni. I Carabinieri hanno eseguito martedì l’ordine di carcerazione al termine del processo d’appello

Ora ha 45 anni e ha la prospettiva di rimanere in galera, salvo buona condotta, fino a 53. I primi reati che contribuiscono al cumulo di pene per un totale di 7 anni e 10 mesi li ha commessi che ne aveva 31. Un cittadino italiano, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) ma residente a Genova, è stato portato ieri nel carcere di Marassi dai carabinieri della stazione di San Fruttuoso che hanno date esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Genova lo scorso 31 agosto a seguito della condanna per reati contro il patrimonio. L’uomo, pluripregiudicato, era stato già affidato in prova al servizio sociale presso una comunità terapeutica della provincia.

