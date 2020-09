Da tre giorni carcassa di un topo in decomposizione in via Giustiniani

A nulla sono servite le richieste della cittadinanza: il topo è morto a lato della strada tre giorni fa e lì è rimasto. Continua nel centro storico il problema della mancata risposta alla rimozione degli animali cosiddetti problematici morti per strada

Il video del musicista Lorenzo Malvezzi

Il problema si trascina da anni e anni. Non sono gli addetti Amiu a dover rimuovere le carcasse, ma una ditta privata che che si occupa di smaltimento dei rifiuti speciali. Il problema è che sono tante le segnalazioni a proposito della scarsa tempestività: una volta segnalato il problema, non si sa mai quando sarà risolto con la rimozione. Questo accade in strade densamente abitate e addirittura molto frequentate dai turisti. Non è certo un bel biglietto da visita per la città e ci vorrebbe molto poco a risolverlo.

