Tenta di rubare due tablet. Arrestato dalla Polizia di Stato

Un uomo, entrato alla Mediaworld del centro commerciale Fiumara, ha afferrato un tablet per poi dirigersi verso il reparto stampanti. Curandosi di non esser visto, ha tagliato con un tronchesino il filo del dispositivo dell’antitaccheggio che ha iniziato a suonare

Abbandonato il primo tablet ormai troppo rumoroso, è andato a prenderne un altro questa volta già privo dell’antitaccheggio. Dopo aver avvolto il dispositivo in alcuni fogli di alluminio, occultandolo all’interno dello zaino, si è diretto verso l’uscita senza acquisti. Appena varcate le barriere, un addetto alla vigilanza ed una guardia giurata che ne avevano seguito ogni passo, lo hanno bloccato in attesa dell’arrivo della polizia. Il tablet, del valore di 638 euro, è stato restituito all’ esercizio commerciale. Il 52enne verrà giudicato questa mattina per direttissima.

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato lo scorso sabato un 52enne genovese per furto aggravato e tentato furto aggravato.

