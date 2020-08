Truffa su internet, vendeva assicurazioni false. Denunciato dai CC

L’indagine è partita dalla denuncia di un genovese, ma i truffati potrebbero essere decine. L’uomo aveva generato un sito col logo di una vera compagnia. Avete comperato online la vostra assicurazione? Siete sicuri che non sia fasulla?

I Carabinieri della Stazione di Arenzano, al termine di un’indagine scaturita dalla denuncia sporta da un 48 enne genovese, hanno deferito in stato di libertà per frode informatica e falsità in scrittura privata un pluripregiudicato 33 enne residente nel napoletano. L’uomo infatti aveva generato un sito internet analogo a quello utilizzato da una nota società di assicurazioni, inducendo in errore parecchie vittime che effettuavano dei pagamenti per gli eventuali rinnovi o per la stipulazione di nuove polizze assicurative su coordinate riconducibili ad una carta “poste pay” a lui intestata. L’uomo inviava poi il falso contratto assicurativo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...