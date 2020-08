Incendio in via San Bernardo, evacuato un palazzo – FOTO

I pompieri sono presenti nella via della zona est del centro storico con 4 squadre, l’autobotte, il carro con gli autorespiratori. Una densa colonna di fumo si sta alzando dallo stabile.

Sul posto anche la polizia locale del nucleo Centro storico della Polizia locale e le pubbliche assistenze inviate dal 118

La difficoltà dell’intervento sta anche nella zona in cui si è sviluppato il rogo: i mezzi dei vigili del fuoco sono dislocati in vie e piazzette vicine.

Sul posto è arrivata anche la Polizia Scientifica per ricostruire le ragioni dell’incendio.

Il fumo si vede anche dal Porto Antico

Il palazzo interessato è il civico 17. Tutti i residenti sono stati evacuati per precauzione, ma potrebbero rientrare presto.

La situazione dell’appartamento, abitato in stato di degrado, era stata denunciata da tempo dai residenti dello stabile.

Non si sono registrati feriti. Un’anziana signora è stata portata via dalla casa in barella, ma solo perché aveva difficoltà a camminare e non sarebbe riuscita a scendere le scale.

