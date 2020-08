Spingeva scooter in via XX, ma era rubato. Denunciato dalla Polizia di Stato

Il mezzo era privo di batteria. Il ladro ha tentato di raccontare che il mezzo era di un suo parente, ma la scusa non ha funzionato: i poliziotti hanno rintracciato il vero proprietario

Alle 3 di stanotte i poliziotti dell’UPGSP hanno denunciato un genovese di 25 anni per il reato di furto aggravato. Il giovane è stato “pizzicato” da una volante mentre stava spingendo un motociclo rubato, sprovvisto di batteria, lungo via XX Settembre.

Una volta fermato, il giovane ha cercato di giustificarsi dichiarando che il mezzo era di proprietà di un suo parente. A quel punto gli agenti hanno effettuato un controllo rintracciando l’effettiva proprietaria, che ha poi riferito ai poliziotti che la moto era parcheggiata in piazza Dante in quanto non funzionante.

