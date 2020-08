Fanno razzia su un camion posteggiato a Marassi, denunciati dai Carabinieri

Il proprietario aveva lasciato a bordo 450 euro. I due malviventi hanno portato via anche un paio di auricolari e un pacchetto di sigarette con accendino

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Marassi hanno tratto in arresto per furto aggravato in concorso due tunisini di 36 e 32 anni, entrambi residenti a Genova e gravati da precedenti. Entrambi, nel pomeriggio dello scorso 29 agosto, asportavano dall’interno di un mezzo pesante, che si trovava in sosta nel locale quartiere di Marassi e di proprietà di un 29enne albanese, la somma in denaro di 450 euro, un paio di auricolari, un pacchetto di sigarette ed un accendino. Inoltre i due stranieri extracomunitari sono stati anche segnalati poiché, pur essendo regolari sul territorio nazionale non avevano a seguito i documenti necessari per loro identificazione. La refurtiva è stata tutta recuperata e restituita al proprietario mentre i due arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

