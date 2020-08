Razzia nei negozi, un uomo e una donna denunciati da Polizia e Carabinieri

Una 35enne aveva rubato profumi per 80 euro, un ventenne aveva meticolosamente razziato il retro di tre esercizi commerciali portando via portafogli e telefoni di proprietari e commessi

In via della Libertà i poliziotti del Commissariato Foce Sturla hanno denunciato per furto una genovese di 35 anni. La donna è entrata all’interno di un negozio di via della Libertà e, dopo aver prelevato alcuni prodotti di bellezza, per un valore complessivo di 80 euro, ha cercato di uscire senza pagare.

I Carabinieri della Stazione di Santa Margherita Ligure a termine di un’attività di indagine scaturita dalle denunce presentate dal titolare e da due commesse di tre distinti esercizi commerciali ubicati nella cittadina del levante, hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato, un 20 enne artigiano di origine rumena abitante nello spezzino. Il giovane nella mattinata 28 agosto scorso, dopo essersi introdotto furtivamente nelle aree riservate degli esercizi commerciali, si impossessava della somma in denaro di oltre 350 euro, di un telefono cellulare ed altri effetti personali delle ignare vittime.

I Carabinieri sono risaliti all’identificazione del giovane grazie ad un lavoro di analisi dei fotogrammi estrapolati dal sistema di videosorveglianza cittadino, che hanno poi permesso di fermarlo presso la stazione ferroviaria, con ancora la refurtiva che successivamente veniva debitamente restituita ai legittimi proprietari. All’uomo oltre alla denuncia, è stato notificato il divieto di ritorno nel Comune di Santa Margherita Ligure per 3 anni.

