Picchiano il minore che dicono avergli scippato una catenina: rissa a Campi, tre denunciati

I due maggiorenni si sarebbero avventati sul 17enne dopo averlo riconosciuto come l’autore del furto con strappo che uno dei due aveva subito pochi minuti prima. La Polizia locale li ha divisi e denunciati tutti e tre. Il minore è finito al pronto soccorso per le ferite riportate

La Polizia locale del 6º distretto ha denunciato due maggiorenni (di 21 e 26 anni) e un minorenne di 17 anni per rissa. Gli agenti sono intervenuti in via Renata Bianchi, a Campi, dove, passando con l’auto di servizio, hanno notato i tre che si malmenavano e due ragazzi che cercavano di dividerli. Il personale del distretto del Medio Ponente, dopo aver diviso i contendenti, ha chiesto al 118 l’intervento di un’ambulanza perché il minore, che aveva avuto la peggio, era sanguinante e necessitava del trasporto in ospedale, al pronto soccorso del Villa Scassi. I due maggiorenni, cittadini ecuadoriani regolari sul territorio e residenti a Genova, hanno dichiarato che il ragazzo sarebbe stato il responsabile dello scippo di una catenina portato a termine qualche decina di minuti prima poco distante. Lo avrebbero riconosciuto e affrontato, hanno detto, per farsi restituire il maltolto. Perquisito, il 17enne, cittadino italiano, incensurato, non aveva con sé alcun oggetto che potesse riferirsi al reato riferito dai due stranieri.

I tre sono stati denunciati per rissa.

