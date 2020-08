Genova, il ponte e i Rolli al Festival del Cinema di Venezia con Giannini

Nel docufilm Rai scorrono le immagini delle antiche dimore nobiliari, i palazzi dei Rolli patrimonio Unesco, simbolo della magnificenza e della potenza delle famiglie genovesi; e poi le botteghe storiche, i caruggi, Boccadasse, lo skyline della città, Palazzo Ducale, l’Acquario. Tutto nella cornice del mare, con i suoi profumi e i suoi sapori, e accompagnato dalla preziosa colonna sonora dei cantautori

In occasione della 77ª Mostra Internazionale di Arte Cinematografica, in programma dal 2 al 12 settembre a Venezia, Rai Pubblicità presenta il docufilm “Genova San Giorgio – Ponte italiano”, che ripercorre le tappe della costruzione del nuovo ponte di Genova a due anni dal crollo.

L’evento – cui parteciperanno i rappresentanti delle istituzioni liguri e venete e delle aziende che hanno realizzato l’opera – è in programma per giovedì 10 settembre, alle ore 19.30, nello spazio della Regione Veneto – Fondazione Veneto Film Commission all’Hotel Excelsior presso il Lido di Venezia.

La nostra città e l’infrastruttura progettata dall’architetto Renzo Piano saranno dunque tra i protagonisti della prestigiosa kermesse culturale. Il docufilm – che non è in concorso al Festival ma viene presentato con un evento a latere – è una testimonianza unica su come i liguri hanno vissuto la ricostruzione, il significato profondo e altamente simbolico del nuovo ponte che rappresenta oggi il ricordo, la speranza, l’impegno, la determinazione non soltanto di una città, ma del Paese intero.

Ma l’opera – 40 minuti emozionanti, condotti dall’attore Giancarlo Giannini – sono anche un documento sulle eccellenze di Genova, una città che rappresenta una porta aperta, verso l’Europa e il mondo. Un significato testimoniato da secoli di storia che ha visto i genovesi protagonisti.

Il docufilm è andato in onda su Rai2 nella serata di giovedì 6 agosto riscuotendo un grande successo di pubblico.

