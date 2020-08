Auto a fuoco in direzione ponente, sopraelevata chiusa [e riaperta] – VIDEO

È successo poco prima di mezzanotte e mezza sulla corsia destra della carreggiata su cui transitano i mezzi diretti a ponente

















Sul posto i Vigili del fuoco, la Polizia locale e i soccorsi inviati dal 118. L’incidente è avvenuto all’altezza di Caricamento e del Porto Antico. Non ci sarebbero feriti.

Al momento ci sono in coda i veicoli che stavano percorrendo la strada in quella direzione tra Foce e Porto Antico che sono rimasti imbottigliati.

AGGIORNAMENTO: la strada è stata riaperta pochi minuti dopo l’una, anche se in corrispondenza del veicolo distrutto dalle fiamme si procede su una sola corsia.

