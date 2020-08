Guasto a un treno, la disavventura di una coppia partita un’ora dopo con la navetta sostitutiva

Trenitalia parla di <rallentamenti di 30 minuti per un Intercity e fino a 20 minuti per 3 Regionali>, ma una coppia è stata sbalzata su un bus sostitutivo: <Ora temiamo di perdere il volo internazionale da Malpensa>

Il guasto al treno si è verificato a Pontedecimo dove il convoglio ha bloccato quelli successivi. Solo alle 14.40 sulla linea Genova – Arquata via Busalla, il traffico ferroviario è tornato regolare. Secondo Trenitalia si sono verificato <rallentamenti di 30 minuti per 1 Intercity e fino a 20 minuti per 3 Regionali>. Ma una passeggera racconta un’altra storia.

Leticia e suo marito avevano prenotato per tempo, 3 giorni prima, per non trovarsi a mal partito visto che devono prendere un volo internazionale a Malpensa alle 20:40. Così dovevano partire alle 13:47 sul regionale 33426 che sarebbe dovuto arrivare a Milano alle 16. <È stato sostituito con una navetta con quasi un’ora di ritardo – racconta Leticia -. In stazione non c’era nessun addetto alle informazioni per guidare genovesi e clienti alla fermata del mezzo sostitutivo. Noi, cittadini italiani e turisti, siamo esseri umani e non bestie da trasporto!>.

