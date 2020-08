È successo ieri sera nel tratto tra Rapallo e Chiavari. L’uomo ha 77 anni e viaggiava su un suv

Sono stati altri automobilisti a chiedere aiuto per quella macchina che gli era venuta incontro in autostrada. Il suv è stato raggiunto dalla Polizia Stradale che ha fermato l’anziano, subito apparso in stato confusionale. È stato trasportato al pronto soccorso per verificare le sue condizioni di salute psichica.

