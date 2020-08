Gli animali sono stati issati sul molo, in buone condizioni









Nel pomeriggio di oggi, gli uomini del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco, hanno salvato due caprioli rimasti bloccati in acqua alla foce del fiume Polcevera. Gli animali sono stati poi issati sul molo e messi in salvo in buone condizioni. In appoggio è giunta la motobarca del distaccamento calata Gadda.

