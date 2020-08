Tromba d’aria su Voltri. Ancora danni al tetto della Pam

Articolo in aggiornamento

Una tromba d’aria si è abbattuta, questa sera, sul quartiere di Voltri. Le forti raffiche di vento hanno sforzato tutta la costa e hanno fatto danni al tetto del capannone del supermercato Pam che già era stato colpito in un precedente evento meteorologico. Stavolta, secondo le prime impressioni, i danni sarebbero maggiori. Sul posto la Polizia locale, i Vigili del fuoco, le ambulanze inviate dal 118 per i soccorsi eventualmente necessari alle persone colpite dagli oggetti staccati dal vento. Sul posto è arrivato anche l’assessore municipale del Ponente Matteo Frulio per verificare i danni.

Aggiornamento: I pezzi del tetto che sono caduti al suolo sono veramente tanti. Uno ha colpito un ragazzo che è stato soccorso dal militi delle pubbliche assistenze e trasportato al Villa Scassi. Le sue condizioni non sarebbero gravi.









Mi piace: Mi piace Caricamento...