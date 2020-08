Tentano due volte l’assalto a una casa mentre il proprietario dorme. Indagano i CC

È successo a Pegli. Un uomo è stato svegliato due volte da rumori. La prima volta ha trovato la finestra aperta e l’ha chiusa, ma l’ha ritrovata aperta poco meno di due ore dopo, quando ha notato il danneggiamento. I malviventi non sono riusciti a mettere in atto il furto

I Carabinieri della Stazione di Pegli hanno avviato le indagini su un tentativo di furto in abitazione verificatosi nella scorsa nottata. Il proprietario di una casa isolata, distante dal centro urbano, nel richiedere l’intervento dell’Arma ha riferito di essere stato svegliato da rumori sospetti intorno alle ore 3. Alzatosi, si accorgeva di una finestra parzialmente aperta; convinto di averla dimenticata aperta, la richiudeva e si rimetteva a letto. Alle 4:45, nuovamente svegliatosi, ritrovava la stessa finestra aperta. Osservando meglio l’infisso notava nella parte esterna dell’intelaiatura la presenza di una specie di perno conficcato nella stessa.

Compreso di essere stato vittima di un tentativo di furto, il proprietario di casa chiedeva l’intervento dei Carabinieri che appuravano in sede di sopralluogo come i ladri avessero praticato con un trapano a mano un foro nel telaio in pvc dell’infisso, infilandovi all’interno un filo di ferro opportunamente piegato in modo da poter agire sulla maniglia della finestra per aprirla. I ladri, datisi alla fuga per il risveglio del proprietario, non hanno asportato nulla.

