Migrazioni autunnali dei rapaci sul Beigua, contest fotografico a premi

Per i vincitori soggiorni in rifugio e prodotti locali

Il contest fotografico dedicato alle migrazioni dei rapaci nel Beigua Geopark, lanciato poco prima del lockdown di primavera, è stato prorogato fino al 15 ottobre per intercettare anche i passaggi migratori autunnali.

Fotografi professionisti e amatoriali potranno partecipare con un massimo di tre scatti ciascuno, inviati contemporaneamente o in momenti successivi, purché fatti esclusivamente nel periodo di apertura del contest; non saranno ammesse foto di archivio.

<La raccolta di fotografie sarà anche un’importante fonte di informazioni per i nostri ornitologi che seguono gli andamenti delle migrazioni con accurati conteggi e organizzano le attività di fruizione a tema – dicono al parco -. E proprio a loro, Luca Baghino e Gabriella Motta, insieme a Marco Bertolini, fotografo naturalista e Guida del Parco e al Direttore Maria Cristina Caprioglio, sarà in capo la valutazione delle immagini per scegliere le tre vincitrici, i cui autori saranno premiati con un soggiorno presso il Rifugio Case Vaccà, un cesto di prodotti Gustosi per natura e la partecipazione ad un trekking fotografico nel Parco>.

Ecco il Regolamento. Fino al 15 ottobre caricate le vostre foto seguendo questo link: http://bit.ly/FotocontestRapaciBeigua

Mi piace: Mi piace Caricamento...