Abbandona la carcassa del cane in un bosco, 20 mila euro di sanzione

La guardia zoofila Gian Lorenzo Termanini ha individuato il responsabile e il veterinario che aveva visitato l’animale, morto per grave malattia

Ne da notizia lo stesso Termanini attraverso i social: <Giorni fa alcuni cittadini segnalavano la presenza di un sacco maleodorante sulle alture boschive di Genova – scrive – . L’ immediato accertamento portava al rinvenimento di una carcassa di cane provvista di identificativo microcip. A mezzo di ulteriori indagini si rintracciavano il proprietario e il medico veterinario che aveva visitato l’ animale morto per grave malattia. La carcassa andava consegnata a una ditta abilitata per lo smaltimento>. Per questo è scattata la salta sanzione. < Non è la prima volta che purtroppo succede> conclude la guardia zoofila.

