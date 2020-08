Rompono saracinesca e svaligiano una farmacia

Nella cassa c’erano soltanto 23 euro. Non manca alcun medicinale. I titolari si sono accorti di quanto successo solo quando, il mattino dopo, sono andati ad aprire

Nella notte del 26 agosto scorso, a Casarza Ligure, ignoti malfattori, scassinando la saracinesca e la porta di ingresso della farmacia del posto, si sono introdotti all’interno per poi impossessarsi del denaro custodito nel registratore di cassa, per l’ammontare complessivo di 23 euro. Il furto è stato constatato la mattinata seguente dalla titolare della farmacia all’atto della ripresa dell’attività. Da un primo inventario non è stata riscontrata la mancanza di alcun medicinale. Sul posto per il sopralluogo ed i rilievi tecnici sono intervenuti i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Sestri Levante e della Stazione di Lavagna che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto.

In copertina: foto d’archivio

