Operaio tenta di rubare rame in azienda. Denunciato dai carabinieri

Si tratta di un ragazzo di 29 anni che lavorava a Fincantieri e ora rischia anche il posto di lavoro

I carabinieri della Stazione di Sestri Levante hanno deferito in stato di libertà per tentato furto aggravato un carpentiere 29enne del posto. L’uomo, impegnato all’interno dello stabilimento della Fincantieri di Riva Trigoso, a seguito di un controllo presso il varco di uscita da parte del personale addetto alla sicurezza aziendale, è stato trovato in possesso di una matassa di rame del peso di oltre 1 chilo che aveva precedentemente asportato dal cantiere e che aveva occultato sotto gli indumenti. I Carabinieri intervenuti sul posto hanno altresì proceduto alla restituzione della refurtiva all’avente diritto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...