Si presenta dalla ex e scardina una persiana per entrare in casa. Arrestato

24 Agosto 2020

24 Agosto 2020 Cronaca È successo in Valpolcevera. Le volanti della Polizia hanno arrestato l’uomo per tentata violazione di domicilio e stalking Ieri sera i poliziotti delle volanti dell’U.P.G. hanno arrestato un 57enne tunisino per tentata violazione di domicilio, denunciandolo anche per stalking. L’uomo si è presentato presso l’abitazione della ex moglie e, con il pretesto di dover prelevare alcuni abiti lasciati nella casa coniugale, ha preteso di farsi aprire la porta. Al netto rifiuto della donna, intimorita dal suo temperamento aggressivo, il 57enne ha divelto la persiana della finestra posta al primo piano, scaraventandola sul manto stradadale. Gli agenti, immediatamente intervenuti, hanno trovato e bloccato il tunisino mentre ancora cercava una via d’accesso all’abitazione. La donna, una connazionale molto più giovane di lui, ha raccontato agli operatori che oramai da anni subisce gli atti persecutori dell’ex marito, denunciati più volte, ma anche perdonati con la speranza che un riavvicinamento potesse placare la sua rabbia. Ieri l’ennesimo episodio di violenza le ha confermato che l’uomo non ha nessuna intenzione di cambiare atteggiamento. Il 57enne, già colpito da ammonimento del Questore, è stato arrestato e associato presso il carcere di Marassi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Condividi: E-mail

Stampa



WhatsApp

Telegram

Tweet



Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati