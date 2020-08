Radici di albero rompono tubo del gas, due civici senza fornitura in via Burlando

Ireti al lavoro per riparare il guasto. Via Burlando è stata chiusa e poi riaperta al traffico dalla Polizia locale

Tra via Burlando e via Olivieri, tra Castelletto e la Valbisagno, si è verificata una dispersione di gas generata dalla rottura di un tubo esterno di bassa pressione, causata dalle radici di un albero.

Iren fa sapere che la dispersione è già stata eliminata e i tecnici sono attualmente al lavoro per ripristinare il servizio. Attualmente i civici senza gas sono il 60 e 62 di via delle Ginestre e il civico 25D di via Burlando.

Il ritorno alla situazione di normalità, salvo imprevisti, è previsto nel tardo pomeriggio.

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...