Sfascia saletta del pronto soccorso del San Martino. Fermato dalla Polizia locale

È lo stesso uomo che aveva sfasciato poco prima 8 ciclomotori in corso Italia. All’ospedale era appena stato portato dalla Polizia di Stato che lo aveva fermato a sua volta quando, appollaiato su una ringhiera, rischiava di cadere sugli scogli

Gli agenti del reparto Pronto intervento sono dovuti intervenire presso il pronto soccorso dell’Ospedale San Martino, l’altra sera, perché un 31enne pluripregiudicato dava in escandescenze e, con violenza, stava danneggiandone gli arredi.

L’uomo, un cittadino guineano pluripregiudicato, era stato portato al San Martino dalla Polizia di Stato che lo aveva denunciato per il danneggiamento di 8 ciclomotori posteggiati in corso Italia e quindi lo aveva prelevato dalla ringhiera su cui era in bilico e dalla quale rischiava di cadere nel sottostante scogliera.

Lo straniero, mentre si trovava in una saletta del pronto soccorso, si è scagliato contro gli arredi, facendo volare sedie e rompendo tutto quello che gli capitava sottomano. Gli agenti del Pronto intervento, specializzati in Tso, sono dovuti intervenire per fermare la furia dell’uomo e impedire che facesse male a sé stesso e ad altre persone.

La sera precedente, lo stesso reparto, insieme ai colleghi del reparto Sicurezza Urbana e a quelli del servizio serale territoriale, sono intervenuti per un diverbio tra due donne in piazza Caricamento. Dopo che erano state separate, una delle due, che ha rifiutato di declinare le generalità e continuava a dare in escandescenze, è stata portata nella sede di piazza Ortiz per l’identificazione. È stato, poi, necessario trasportarla all’ospedale Villa Scassi dove è stata sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...