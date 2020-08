Sul posto ci sono ancora 3 chilometri di coda

I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre le persone dalle lamiere. Due bambini sono stati trasportati al Gaslini. L’elicottero Drago dei Vvf ha trasportato al San Martino in codice rosso la madre, rimasta incastrato nell’abitacolo della sua vettura. Altri quattro feriti, in codice verde o giallo sono stati trasportati al pronto soccorso di Lavagna.









