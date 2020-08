Valpolcevera, 100 ragazzi scrivono ad Alessio Scalamandré: «Ti vogliamo bene. Ti aspettiamo»

Il ragazzo è stato arrestato per l’omicidio del padre Pasquale Scalamandré. Domani, alla presenza del legale Luca Rinaldi, l’udienza di convalida dell’arresto. Intanto un centinaio di coetanei del giovane scrive una commovente lettera aperta diretta direttamente ad Alessio. Sono i ragazzi cresciuti con lui in Valpolcevera, che lo descrivono come uno che ha sempre aiutato gli altri. Lui, nell’interrogatorio, ha mostrato alcune contusioni al braccio sinistro e alla gamba destra e ha raccontato dello schiaffo del padre che insisteva, ha spiegato, perché lui e il fratello cambiassero la deposizione contro di lui nel procedimento per le violenze alla madre. <Mi ha tirato pugni in faccia ma mi sono parato> ha raccontato di quella sera Alessio. Ha poi confessato di aver agito per paura che il padre potesse fare del male al fratello e a lui e ha raccontato delle minacce col coltello alla madre quando, anni fa, lei ha detto di volere la separazione. <Dieci anni fa, a Geminiano, gli ho impedito di prendere la pistola>. Pasquale Scalamandré aveva diverse armi per il tiro sportivo sequestrate all’avvio del procedimento innescato dalla denuncia della moglie. Alessio, la sera dell’omicidio avvenuta nella casa dei ragazzi e della moglie alla quale il padre aveva il divieto di avvicinamento, temeva, ha spiegato, che l’uomo potesse avere con sé un coltello e che potesse usarlo.

La lettera firmata da un centinaio di coetanei di Alessio e pubblicata sulla pagina personale del presidente del Municipio Valpolcevera Federico Romeo, anche lui coetaneo di Alessio.

Caro Alessio Scalamandrè,

abbiamo aspettato un po’, ma sentiamo dal profondo del cuore di rivolgerti il nostro affetto.

Ti vogliamo bene, sei figlio della nostra Valpolcevera. In questa terra molti di noi ci sono nati, siamo cresciuti, ci siamo formati e abbiamo sempre condiviso l’amore per una vita fatta di impegno e di miglioramento all’insegna della solidarietà e dell’amicizia.

In queste ore tragiche ci teniamo a dirti che siamo con te, c’è una comunità fatta di noi amici, di insegnanti e di tante persone che ti sono vicine.

Pensiamo a quel tuo sorriso e non dimentichiamo il tanto bene che hai sempre fatto per le persone in difficoltà e per gli amici bisognosi di affetto.

Noi siamo qui ad aspettarti per riabbracciarti e accompagnarti nel ripercorrere la strada della vita, una strada fatta di felicità e amore che tu con noi hai sempre condiviso.

Ci mancano i tuoi abbracci, le nostre serate insieme e la gioia che la vita può donarci.

C’è una comunità che col cuore è al tuo fianco e noi siamo orgogliosi di farne parte.

Ti vogliamo bene, siamo insieme a te❤️

Con affetto,

In copertina: Alessio Scalamandré

