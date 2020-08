Meteo Limet, anche oggi disagio elevato per l’afa

Situazione: alta pressione sempre protagonista sull’Italia. Sulla Liguria arriverà qualche annuvolamento, ma senza precipitazioni ed inserito in un contesto complessivamente soleggiato.

Lo dice Paolo Bonino dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: giovedì 13 agosto 2020

Avvisi: Disagio elevato per afa lungo le coste

Cielo e Fenomeni: Un po’ di nubi medio-alte transiteranno al mattino unitamente alla presenza di qualche nube bassa lungo la fascia costiera; non si prevedono precipitazioni. Nel pomeriggio aperture più convinte fino a cielo quasi sereno lungo le coste. Nubi pomeridiane solo nel profondo entroterra con qualche temporale sulle Alpi Liguri, in attenuazione in serata.

Venti: Deboli o moderati meridionali.

Mari: Generalmente poco mosso.

Temperature: Generalmente stazionarie; tassi di umidità su valori elevati lungo la fascia costiera con conseguente marcato disagio fisiologico per afa.



Costa: min 22/24°C, max 28/31°C

Interno: min 13/19°C, max 28/34°C

