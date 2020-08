La Polizia denuncia i predoni di auto di salita della Provvidenza

I due ladri, il 22 luglio scorso, avevano saccheggiato i veicoli posteggiati. Gli uomini del commissariato di Pré sono riusciti a identificarli grazie alle immagini delle telecamere

Gli uomini del commissariato di Prè hanno denunciato per furto in concorso due cittadini dell’Ecuador di 30 e 36 anni. I due ladri il 22 luglio scorso avevano rubato alcuni oggetti all’interno di autovetture in sosta nel parcheggio coperto di Salita della Provvidenza. In sede di denuncia gli agenti del Commissariato avevano acquisito le immagini della video sorveglianza dove si notavano i due furfanti forzare il cancello elettrico del parcheggio per poi danneggiare le macchine per rubare gli oggetti. A seguito di indagine ieri mattina i poliziotti hanno riconosciuto e rintracciato i due malviventi denunciandoli entrambi per furto e danneggiamento.

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...