Autostrade, 15 giorni di chiusura della A7 tra l’allacciamento A12 e Bolzaneto

Dopo l’ispezione della galleria Monte Galletto, necessari interventi corposi. Chiusura dall’11 al 22 agosto. Un’altra ipotesi vede la chiusura dall’11 al 17 agosto e nei fine settimana tra il 21-23 e il 28-30 agosto, quello del controesodo

Il ponte sarà aperto, ma l’autostrada no. Almeno in direzione nord. La chiusura sarà tra l’allacciamento A7/12 a Bolzaneto. Sarà preservato su una corsia di marcia il flusso di traffico che della A7 che da Milano scende a Genova e procede in direzione levante sulla A10. Chi proviene dalla A12 potrà proseguire il suo cammino senza problemi. Chi invece deve andare a levante dalla A7 dovrà uscire a Genova Ovest e rientrare nella stessa autostrada.

In direzione nord, i veicoli che provengono da Livorno e vanno a Milano dovranno percorrere l’allacciamento A7/A12 in contromano, procedendo nella carreggiata sud per coi rientrare in carreggiata nord grazie a un bypass. Potranno uscire a Bolzaneto.

Chi da Genova Ovest dovrebbe andare a nord, invece, dovranno prendere la A10 e percorrere la A26 oppure prendere l’autostrada a Bolzaneto percorrendo le strade urbane.

I veicoli provenienti dalla A10 e diretti a levante percorreranno il normale tragitto.

