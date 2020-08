Meteo Limet, possibile instabilità e colpi di vento

Situazione: break temporalesco a causa dell’affondo di aria più fresca atlantica sul Mediterraneo centro-occidentale, in contrasto con la massa caldo-umida preesistente.

Lo dice Daniele Laiosa dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: lunedì 3 agosto 2020

Avvisi: prestare attenzione al pomeriggio per colpi di vento nelle aree interessate da instabilità, in particolare sul settore centrale della regione.

Cielo e Fenomeni: Nel corso della giornata aumento dell’instabilità anche sul resto della regione, questa volta diffusa, in particolare tra savonese e genovesato occidentale, possibili colpi di vento come da avviso. In serata parziale attenuazione dei fenomeni al centro della regione, rimane la possibilità di qualche episodio temporalesco residuo sull’estremo levante e sulla Rivera di Ponente ed in mare aperto.

Venti: inizialmente ciclonico sul Ligure; al più moderato sotto-costa, più teso da sud o sud-est nelle aree che precedono l’instabilità; teso/forte da libeccio al largo, in ulteriore rinforzo a burrasca su Capo Corso dal pomeriggio; irregolare rafficato dai quadranti settentrionali sul Golfo di Genova, colpi di vento al transito dei temporali.

Mari: generalmente molto mosso al largo per onda da sud-ovest, localmente agitato dal pomeriggio; mosso sotto-costa, ma con moto ondoso in aumento dal pomeriggio a levante.

Temperature: in calo deciso, specie dal pomeriggio.

Costa: min 20 (durante e dopo l’instabilità) / 27°C, max 25/28°C

Interno: min 14 (durante e dopo l’instabilità) /23°C, max 22/27°C

