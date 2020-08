Aperti i caselli di Pegli e Pra’ (ma le code ci sono lo stesso)

Ecco la situazione: 2 km in A10 e A12, difficoltà anche in A26 in direzione nord e in A7 al bivio per Livorno e verso Genova Ovest

A7: coda tra Genova Sampierdarena e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per lavori; coda tra bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Ovest per lavori.

A10 coda di 2 km tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto per lavori

A12: Coda di 2 km tra Chiavari e Recco per lavori; coda su Bivio A12/A7 Milano-Genova provenendo da Livorno verso Milano per lavori; coda di 2 km tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori.

A26: coda tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

