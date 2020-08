Il sinistro è avvenuto a mezzanotte e ha coinvolto un autocarro e un motociclo

Il conduttore dello scooter è stato trasportato in codice rosso (il più grave) al Galliera, mentre l’autista dell’autocarro in codice giallo al San Martino. Oltre al 118 è intervenuta la Polizia locale, anche con la squadra del nucleo Infortunistica del reparto Giudiziaria. Gli agenti hanno appurato che il motociclo era provento di furto. Il ferito grave non aveva documenti con sé.

