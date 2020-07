Lite a Caricamento con cocci di bottiglia, gli arrestati sono due

Due anche le vittime, “colpevoli” di averli aiutati a evitare di subire un furto. Ferito anche un agente di Polizia

Ieri sera gli uomini delle volanti hanno arrestato due gambiani di 21 e 32 anni per i reati di lesioni personali aggravate, danneggiamento, minaccia e resistenza a P.U. denunciandoli altresì per oltraggio e rifiuto di declinare le proprie generalità. I poliziotti, allertati da alcuni cittadini circa un’aggressione vicino Palazzo San Giorgio, giunti sul posto hanno trovato i due gambiani ancora armati di bottiglie, cocci di vetro e un posacenere. Tra sputi, calci, insulti e minacce di morte gli agenti sono riusciti ad ammanettarli. La loro furia però non si è placata ed uno dei due ha persino rotto il vetro di una volante prima che riuscissero a fermarlo grazie all’uso del capsicum. Uno degli operatori è stato dimesso con 10 giorni di prognosi per le lesioni subite. Le vittime, un 44enne algerino ed una genovese 27enne, “colpevoli” di averli aiutati ad evitare di subire un furto, sono stati trasportati al PS Galliera. Entrambi i violenti verranno giudicati con rito direttissimo questa mattina.

