L’assalto dei topi, Carignano si ribella

Sui gruppi Facebook del quartiere i cittadini organizzano una mail bombing all’ufficio Animali critici del Comune

I post sulla presenza di topi nel quartiere di Carignano si moltiplicano. Ora, sui gruppi del quartiere, c’è chi prende l’iniziativa e consiglia di bersagliare il competente ufficio comunale con una serie di mail.

La popolazione murina si starebbe moltiplicando e i topi avvistati sarebbero sempre più grandi. <Io ho scritto già 3 email all’ufficio animali del Comune. Non serve telefonare perché sono in smartworking e non rispondono – avverte una donna -. Se tutti scrivessimo almeno una email, penso che forse riusciremmo a smuovere le cose>. In tanti stanno aderendo. C’è anche chi segnala topi morti e mai rimossi. La mail suggerita è: ufficioanimali@comune.genova.it

C’è da dire che la derattizzazione è affidata anche a tutti i condomini, che devono farsene carico per legge.

