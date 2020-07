Covid Liguria, altri 24 positivi

Sono stati inseriti 18 tamponi positivi rilevati nel mese di luglio non riferiti ad alcun cluster. Gli altri 6 sono di oggi

Non ci sono nuovi decessi. Tornano a crescere i tamponi: 1.967. Quello ricoverato ieri al San Martino resta l’unico caso in terapia intensiva. Gli ospedalizzati in Liguria restano 30: 2 dimessi a Imperia, 2 nuovi ricoverati alla Spezia. I soggetti in sorveglianza attiva sono 1286. 180 persone in isolamento domiciliare: 7 più di ieri.

Cluster Savona: restano 71 i positivi correlati al cluster savonese: nessun nuovo caso nella giornata di oggi. In totale sono 60 i clienti del ristorante o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono otto dipendenti e tre operatori sanitari dell’Asl2 contatti di altri operatori sanitari clienti. Oggi sono stati refertati 150 nuovi tamponi, tutti risultati negativi. Dei cinque ricoverati: due sono stati dimessi, due restano in ospedale, in buone condizioni, e uno si trova in isolamento nella residenza protetta “Casa del Clero” ad Albenga.

