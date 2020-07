Covid Liguria: ieri 3 nuovi casi, ma non a Savona. Calano i tamponi

Due sono relativi a persone residenti nella provincia di Imperia mentre il terzo a una persona che risiede fuori dalla Liguria

Venerdì i tamponi erano stati 1.337, ieri (sabato) 1.132 (205 in meno) di cui solo 662 a persone mai testate prima (71 in meno del giorno precedente). I primi giorni in cui sono stati individuati i contagiati del cluster di Savona il numero era, invece, sensibilmente aumentato proprio per verificare eventuali contagi ai contatti dei positivi.

Sono 54 (su 1.149) le persone attualmente positive nella nostra regione che, però, hanno la propria residenza fuori dalla Liguria.

Ieri non si sono registrati decessi.

La situazione di Savona

Restano 71 i positivi correlati al cluster savonese: nessun nuovo caso nella giornata di oggi. In totale sono 60 i clienti del ristorante o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono otto dipendenti e tre operatori sanitari dell’Asl2 contatti di altri operatori sanitari clienti. Oggi sono stati refertati 180 tamponi, tutti negativi. Il totale dei tamponi refertati è di 1.810. Le persone in isolamento cautelativo sono 1510; restano cinque gli ospedalizzati, tutti in buone condizioni.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...