La Polizia di Stato lo ha denunciato anche per guida senza patente

È successo alle ore 19 in via alla stazione di Casella. Un 18enne italiano è stato denunciato per ricettazione dai poliziotti di San Fruttuoso. È stato visto a bordo di uno scooter rubato dalla proprietaria del mezzo, che ha chiamato il 112 Nue. Una volta fermato, il 18enne è stato anche sanzionato per guida senza patente.

