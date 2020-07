Metro Brin-Canepari, assemblea pubblica – VIDEO

Presenti il sindaco Marco Bucci, il presidente del Municipio Valpolcevera Federico Romeo, l’assessore Matteo Campora, i consiglieri delegati competenti

Il presidente del Municipio ha introdotto i temi dei civici 2 e 4 di via Ariosto (per il primo è deciso l’esproprio, per il secondo lo chiede il Municipio, con l’abbattimento di entrambi gli stabili) per liberare le aree per il cantiere:; della necessità di rintracciare posteggi per il quartiere (Romeo li individua in piazza Facchini, area delle Ferrovia, dove potrebbero trovare posto dai 200 ai 300 posti auto; la questione dell’area Fillea, dove sarà realizzata la stazione, che ha bisogno di riqualificazione. Ci sono poi la necessità di adeguamento idraulico di un rio rio e il tema delle barriere fonoassorbenti e del rapporto tra metro e ferrovia.

L’assessore Campora ha detto che i disagi ci saranno, ma si cercherà di limitarli al minimo. Ha dato disponibilità a cercare di rispondere alle richieste di posti auto e di informazioni.

