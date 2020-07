Piazza Raggi, ubriaco aggredisce gli agenti. Denunciato

È successo durante gli abituali controlli della Polizia locale del 3º distretto con l’ausilio dei colleghi di altre zone della città. La piazza, un tempo popolata di molti senza fissa dimora per lo più ubriachi, dopo il pressing degli agenti non è più frequentata dagli habituée, ma, essendo vicino alla stazione, raccoglie talvolta persone di passaggio

Durante i controlli predisposti per garantire la vivibilità in piazza Raggi, in Borgo Incrociati, assicurati da tempo dal 3º diretto territoriale (Bassa Valbisagno) con l’ausilio di personale di ogni distretto, un cittadino di origine marocchina di 35 anni è stato trovato in stato di ebbrezza e ha reagito alla richiesta dei documenti per l’identificazione da parte del personale della Polizia locale. Portato presso la sede di piazza Ortiz per l’identificazione, è risultato pluripregiudicato per reati specifici oltre che per stalking. È stato denunciato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale e rifiuto di declinare le generalità, oltre che per inosservanza delle leggi sull’immigrazione.

I controlli in piazza Raggi hanno portato a eliminare le precedenti cattive frequentazioni e i bivacchi e ha allontanato gli abituali frequentatori che si trovavano spesso in stato di ebbrezza. Sono in corso i lavori nel palazzo ex Poste. Le presenze di senza fissa dimora sono ormai sporadiche e legate alla vicinanza con la stazione Brignole.

In copertina: foto d’archivio

