Ehadji Diallo lavora da Bartolini e il 9 luglio è uscito per andare proprio a lavorare, ma non è mai arrivato

A lanciare l’appello è Mamadou Bousso della Comunità senegalese. Ehadji Diallo era tornato dal Senegal dove era stato a trovare i suoi cari e, finite le ferie, doveva riprendere il lavoro il giorno 9. È partito da casa come ogni giorno, ma da Bartolini non è mai arrivato. <Da 12 giorni non abbiamo sue notizie> dice Bousso, preoccupato. Qualcuno lo ha visto?

