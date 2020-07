Lo Janas salpa, poi torna indietro, attracca e riparte a mezzanotte

La prima volta, il traghetto Tirrenia è partito alle 22:53 con destinazione Porto Torres, ma, dopo poco, ha manovrato per invertire la rotta e rientrare nello scalo genovese, a calata Chiappella. Quindi, verso mezzanotte, è ripartito, sempre verso Porto Torres, dove è previsto in arrivo domattina alle 6:30.



Domani proveremo a capire cosa sia successo. Difficilmente si tratta di un guasto: la nave è rimasta troppo poco a terra per pensare a una riparazione. Possibile si sia trattato di un malore di qualcuno a bordo, passeggero o membro dell’equipaggio.

Sopra: le schermate del sito MarineTraffic che mostrano la curiosa rotta della nave.

In copertina: il traghetto Tirrenia tornato in porto poco prima della seconda partenza.

