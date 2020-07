Meteo Limet, sereno sulla costa, qualche cumulo sui rilievi

Situazione: l’anticiclone sul Mediterraneo centro occidentale garantisce tempo nel complesso buono, seppur con note instabili pomeridiane sui rilievi, in accentuazione martedì.

Lo dice Federico Imperiale dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: lunedì 13 luglio 2020

Avvisi: nessuno.

Cielo e Fenomeni: qualche nube al mattino, per lo più concentrata a ridosso del rilievi del settore centro occidentale, in rapido diradamento, sereno o poco nuvolo altrove. Nel pomeriggio sereno lungo le coste, qualche cumulo nei rilievi. Non si esclude un po’ d’instabilita su Alpi Marittime e Val D’Aveto

Venti: settentrionali moderati o tesi al mattino, in attenuazione. In giornata deboli brezze potranno interessare la costa

Mari: quasi calmo sotto costa. Localmente mosso al largo al mattino.

Temperature: senza variazioni significative.

Costa: min +17/20°C, max +27/31°C.

Interno: min +10/+17°C, max +24/27°C.

