Bando festival, ecco i vincitori. Prima classificato è il Festival internazionale di Poesia

“Nostra signora dei Galletti”, il libro di Alberto Bruzzone che racconta la storia di Multedo

Normalmente non parliamo di libri: difficile non fare torto a nessuno scegliendone solo alcuni. Allora non parliamo del libro, ma dello spettacolo allestito dall’autore, attorno al quale si è riunita la comunità di Multedo. Alberto Bruzzone, giornalista professionista, ha allestito uno “zibaldino di quartiere” raccontando le storie di una comunità unita e orgogliosa.