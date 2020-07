A10: coda di 3 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori in direzione Genova e coda di 3 km tra Genova Pra’ e Arenzano in direzione Ventimiglia.

A12: coda di 1 km tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per lavori.

A26: coda tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia.

In città ancora chiusa la via 30 Giugno e coda in via Ferri.

