Scomparso a 16 anni, ritrovato a Genova dopo 8 anni

Uno spettatore della trasmissione “Chi l’ha visto” lo ha segnalato dopo aver notato la somiglianza tra le immagini diffuse dal programma e un giovane clochard che chiedeva l’elemosina nella nostra città

Si era allontanato da casa che aveva appena 16 anni. 8 anni dopo ha riabbracciato la madre che mai ha smesso di cercarlo. Per tutto questo tempo, la mamma non ha perso le speranze, continuando a cercare Fernando, che ora ha 24 anni. Il giovane era scomparso a Palombara, cittadina nei pressi di Roma, nel 2012. Doveva andare a scuola, ma non era mai arrivato a destinazione: sembrava svanito nel nulla. Fino a qualche giorno fa.

