Polizia Locale, raffica di sequestri al mercatino abusivo di cose usate nei carruggi

I venditori si moltiplicano perché da mesi è chiuso “Lo Sbarazzo della Superba” a Bolzaneto. Le persone che lì vendevano regolarmente, si trovano senza sostentamento e vanno a ingrossare le file dei commercianti del mercato delle pulci irregolare. È urgente riaprire il progetto prima che il mercato abusivo diventi troppo grande e difficile da controllare

Raffica di sequestri della Polizia Locale al mercatino abusivo di cose usate nella zona alle spalle di via del Campo.

Gli uomini della pattuglia antidegrado del reparto Sicurezza Urbana, insieme ai colleghi del nucleo Centro Storico, sono dovuti intervenire a più riprese per disperdere il mercatino abusivo di cose usate. Ogni volta la merce è stata sequestrata e per due volte è stata recuperata dai venditori nell’ecopunto in cui era stata conferita dagli agenti. Alla luce del fatto che alcuni venditori sono residenti regolarmente in zona, e per questo sono in possesso della tessera che dà l’accesso allo spazio Amiu dove hanno recuperato il materiale sequestrato, il personale della polizia locale ha dovuto chiedere l’intervento sul posto di un mezzo Amiu per smaltire direttamente una notevole quantità di oggetti per evitare che i venditori li prelevassero nuovamente dall’ecopunto.

Recentemente, i venditori sono notevolmente aumentati. Questo perché sono tornate a vendere in centro storico le persone che partecipavano regolarmente al progetto “Lo Sbarazzo della Superba”, a Bolzaneto. Il capannone, lo stesso dove si tiene il mercato dei fiori (peraltro già venduto da Comune), non sarebbe a norma per quanto riguarda le nuove regole sulla sicurezza sul lavoro. Sarebbe quindi opportuno, anche in vista della definitiva cessione dell’immobile, trovare una nuova sede per lo “Sbarazzo” in modo da impedire che il fenomeno del mercato abusivo torni ad assumere proporzioni gigantesche e difficili da contenere.

