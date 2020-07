Ingenti i danni alla casa. Sono intervenuti i vigili del fuoco

Quest’oggi i Vigili del Fuoco sono intervenuti in forze a San Colombano Certenoli per l’incendio di una palazzina. Sul posto hanno operato le squadre di Chiavari, Rapallo e in appoggio il carro autoprotettori da Genova per la riserva d’aria respirabile. Ingenti i danni alla casa che ha riportato il crollo del tetto. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

