Posteggi piazza della Vittoria, prorogata la tariffa giornaliera a 5 euro

Prorogata fino a fine settembre la tariffa negli oltre 300 parcheggi a parcometro introdotta <per venire incontro alle esigenze dei lavoratori nella fase 2>

Piazza della Vittoria, con 1118 posti auto a rotazione, si conferma importante polo per la mobilità della città di Genova.

Sistema Parcheggi-Park Vittoria e APCOA hanno deciso di prorogare fino al 30 settembre la speciale tariffa forfettaria giornaliera di 5 euro, che permetterà la sosta per l’intera giornata negli oltre 300 parcheggi a parcometro siti in superficie.

Un’offerta agevolata che si in aggiunge alle tariffe già in uso e che è stata introdotta per venire incontro alle esigenze di mobilità dei lavoratori nel periodo di uscita dall’emergenza sanitaria, riscuotendo un grande successo tra gli utilizzatori in questi mesi.

“Siamo soddisfatti del gradimento che questa iniziativa ha riscontrato tra i nostri concittadini. – ha dichiarato MariaTeresa Gambino, Presidente di Sistema Parcheggi-Park Vittoria –. Volevamo dare un segnale di vicinanza a tutti coloro che hanno necessità di usufruire del parcheggio durante tutto il giorno, in un momento di ripartenza sicuramente per tutti faticosa.”

“Già durante la fase più acuta dell’emergenza sanitaria abbiamo voluto offrire il nostro aiuto alla cittadinanza di Genova, proponendo il parcheggio in superficie gratuito per chi avesse avuto la necessità di spostarsi con mezzi privati nonostante il lockdown. – ha dichiarato Arturo Benigna, Amministratore Delegato di APCOA – Desideriamo ora continuare a sostenere la ripresa dell’attività sociale ed economica della città prorogando questa iniziativa, il cui successo ha consentito di ribadire la vocazione di Piazza della Vittoria quale importante polo della mobilità urbana della città di Genova.”

Per gli altri parcheggi della Piazza accessibili con le sbarre, gli unici a Genova dove è in funzione il sistema Telepass che permette di entrare e uscire direttamente evitando il pagamento presso le casse automatiche, restano in vigore le tariffe usuali.

Si conferma infine che restano a disposizione di Alisa, l’Azienda sanitaria della Regione Liguria, 20 posteggi nell’area parcometri.

Il Parcheggio di Piazza della Vittoria offre complessivamente 1118 posti auto a rotazione suddivisi tra 502 in autorimessa coperta, 293 in area cintata e 323 gestiti a parcometro. Il Parcheggio è in Concessione di costruzione e gestione a Sistema Parcheggi Park Vittoria ed è gestito da APCOA.

Sistema Parcheggi Park Vittoria e APCOA seguono tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza, la salute ed il distanziamento sociale nell’utilizzo dei parcheggi per utenti e lavoratori.

