Agente di Polizia Locale libero dal servizio sventa furto al supermercato

È successo questa mattina a San Fruttuoso. Due persone sono state denunciate dal cantuné che, mentre faceva la spesa, li aveva visti tentare la fuga dopo aver tentato di asportare 16 scatolette di tonno e 20 saponette

Questa mattina, alle 11, un agente del reparto Sicurezza Urbana della Polizia Locale, mentre si trovava libero dal servizio, si trovava in un supermercato di via G.B. D’Albertis quando si è accorto che due persone stavano uscendo senza pagare merce che si erano nascosti addosso. Li ha fermati entrambi. Si tratta di un cittadino ecuadoriano e di una cittadina italiana, entrambi di 21 anni. I due, che avevano sottratto 16 scatolette di tonno e 20 saponette, erano già già stati arrestati per lo stesso reato a gennaio dal Nucleo Radiomobile dei Carabinieri ed avevano scontato un periodo agli arresti domiciliari. I due sono stati nuovamente denunciati per furto aggravato mentre l’uomo è stato denunciato anche a norma del Testo Unico sull’Immigrazione.

