Un’altra apertura ritardata, in A12 già 4 chilometri di coda – VIDEO

AGGIORNAMENTO: la A12 è stata riaperta alle 7:20, con 40 minuti di anticipo sul ritardo di 2 ore. Il traffico sta lentamente defluendo

Tratto chiuso tra Genova est e Genova Nervi fino alle 8:00 e coda di di 4 km tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova. La mattinata comincia con pesanti disagi, camion e auto fermi in coda o a passo d’uomo e mezzi che tentano di uscire a Genova est per non rimanere imbottigliati, con la conseguente coda in uscita e traffico riversato in città. Il tratto è stato chiuso alle 22.00 di ieri per realizzare un varco che consentirà di eseguire le attività di ispezione in programma nei prossimi giorni in alcune gallerie presenti nel tratto, senza dover ricorrere alla chiusura dello stesso. Fino alla riapertura, resta valido il percorso alternativo che prevede l’uscita alla stazione di Genova est con rientro a Nervi.

Sempre sulla A12, entro le ore 8.00 è prevista anche la riapertura della stazione di Chiavari in entrata e in uscita, in senso unico alternato, per consentire la prosecuzione delle attività di ispezione all’interno della galleria “Della Moranda” in corrispondenza della stazione stessa. In alternativa, si consiglia di utilizzare in uscita per chi proviene da Genova la stazione di Rapallo e per chi proviene da Livorno la stazione di Lavagna, mentre in entrata si consigliano le stazioni di Lavagna per Genova oppure Sestri Levante per Livorno.

